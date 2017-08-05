Отремонтировать дороги в Завокзальном районе обязала прокуратура администрацию Пскова

09:41, 05 августа 2017, ПАИ

Депутат Государственной Думы Александр Васильев обратился в прокуратуру Псковской области с просьбой обязать администрацию областного центра привести в нормативное состояние дорожное покрытие в Завокзальном районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в движении «Убитые дороги».

Активисты движения выяснили, состояние покрытия на улице Рельсовой, Паровозном и Вагонном проезде, улице Железнодорожной вызывает жалобы местных жителей уже много лет. Последняя попала в план ремонта на текущий год, а на остальных администрация города Пскова подсыпает ямы щебнем.

В рамках рассмотрения обращения Александра Васильева прокуратура города совместно с ГИБДД провела проверку, которая установила, что городская администрация вопреки требованиям законодательства не обеспечивает нормативное содержание указанных дорог – на этих улицах на протяжении последних лет можно постоянно наблюдать ямы, бугры и трещины, размеры которых превышают предельно допустимые значения. По итогам проверки прокуратура города в адрес главы администрации города Пскова внесла представление, которое находится на рассмотрении.

Также в своем ответе ведомство прояснило ситуацию с системой водоотведения на улице Молодежной. Администрация города Пскова обязана организовать функционирование системы приема дренажных вод и поверхностного стока на данной улице - об этом говорится в соответствующем судебном решении. В рамках исполнительного производства по этому делу было направлено требование об организации функционирования системы приема дренажных вод и поверхностного стока по улице Молодежной до 6 июля. Администрация города не исполнила это требование из-за нехватки в бюджете необходимых денежных средств, которых, как пишут в ответе, требуется в размере 52,132 млн рублей. В адрес руководителя УФССП России по Псковской области направлена информация о необходимости принятия всего комплекса мер по принудительному исполнению судебного акта.



Одновременно прокуратура Пскова предложила городским властям предусмотреть в бюджете на 2018 год необходимый объем средств на выполнение расходных обязательств на устройство организованной системы водоотведения Завокзального района города Пскова.



Что касается проблемы с переходом пешеходов через железнодорожные пути, которая также тревожит родителей, чьи дети посещают различные учебные заведения и объекты социальной инфраструктуры, расположенные по другую сторону железнодорожных путей, то с этим вопросом будет разбираться транспортная прокуратура, куда прокурор области направил соответствующую информацию.