Суд огласил приговоры псковичам, пытавшимся похитить детали на железной дороге

13:23, 05 августа 2017, ПАИ

Псковский городской суд рассмотрел уголовное дело по обвинению местных жителей, которые на железнодорожной станции Запсковье пытались похитить детали верхнего строения пути ОАО «РЖД» общей массой 402 кг. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, преступников задержали сотрудники Псковского ЛО МВД России на транспорте.

Суд признал их виновными в совершении указанного преступления и с учетом всех установленных обстоятельств по делу одному гражданину дела назначено наказание в виде года и четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима; двум другим – в виде 250 часов обязательных работ.