0
17:37
До 25 градусов тепла прогнозируется в Псковской области 6 августа
11:21
Chery Центр Псков стал официальным партнером «Медового фестиваля 2017»
09:25
Фестиваль «Железный град-2017» стартует 5 августа в Изборске
21:59
Жители Пскова добились сохранения овощного павильона на Комдива Кирсанова
18:24
До +25 градусов и кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 5 августа
17:53
Офисы МФЦ в Стругах Красных и Бежаницах переехали в новые помещения
17:05
Наличие вируса АЧС в мясной продукции со склада в ИК в Серёдке подтверждено
Еще новости
Общество

Более 500 молодых лейтенантов прибыли в войска Западного военного округа

Более 500 завершивших обучение в июне молодых лейтенантов — мотострелки, танкисты, артиллеристы, а также специалисты в организации военной связи и противовоздушной обороны — прибыли в войска и силы Западного военного округа (ЗВО). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В целях качественного приема, размещения и ввода в строй выпускников военных вузов в округе на всех уровнях работают оперативные группы, решается вопрос получения льготных выплат и компенсаций, в крупных гарнизонах подготовлены пункты встречи.

В соответствии с приказом командующего войсками ЗВО генерал-полковника Андрея Картаполова по прибытию к месту прохождения службы каждый лейтенант сразу же ставится на все виды довольствия и обеспечивается служебным жилым помещением.

Для скорейшей адаптации и становления в должности с офицерами-выпускниками военных вузов в конце августа на полигонах, расположенных в Московской, Ленинградской, Воронежской, Смоленской, Нижегородской и Калининградской областях будут проведены командирские сборы. В ходе учебных мероприятий лейтенантам предстоит на практике продемонстрировать комиссии штаба ЗВО знания и умения по управлению подразделениями, применению оружия, вождению и обслуживанию боевых машин, полученные ими в стенах учебных заведений.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

До 25 градусов тепла прогнозируется в Псковской области 6 августа
05 августа 2017
До 25 градусов тепла прогнозируется в Псковской области 6 августа
Chery Центр Псков стал официальным партнером «Медового фестиваля 2017»
05 августа 2017
Chery Центр Псков стал официальным партнером «Медового фестиваля 2017»
Фестиваль «Железный град-2017» стартует 5 августа в Изборске
05 августа 2017
Фестиваль «Железный град-2017» стартует 5 августа в Изборске
Жители Пскова добились сохранения овощного павильона на Комдива Кирсанова
04 августа 2017
Жители Пскова добились сохранения овощного павильона на Комдива Кирсанова 1
До +25 градусов и кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 5 августа
04 августа 2017
До +25 градусов и кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 5 августа
Офисы МФЦ в Стругах Красных и Бежаницах переехали в новые помещения
04 августа 2017
Офисы МФЦ в Стругах Красных и Бежаницах переехали в новые помещения
Наличие вируса АЧС в мясной продукции со склада в ИК в Серёдке подтверждено
04 августа 2017
Наличие вируса АЧС в мясной продукции со склада в ИК в Серёдке подтверждено
Утилизация упавших деревьев продолжается в Себежском районе
04 августа 2017
Утилизация упавших деревьев продолжается в Себежском районе

Идет загрузка...