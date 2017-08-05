Более 500 молодых лейтенантов прибыли в войска Западного военного округа

14:27, 05 августа 2017, ПАИ

Более 500 завершивших обучение в июне молодых лейтенантов — мотострелки, танкисты, артиллеристы, а также специалисты в организации военной связи и противовоздушной обороны — прибыли в войска и силы Западного военного округа (ЗВО). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В целях качественного приема, размещения и ввода в строй выпускников военных вузов в округе на всех уровнях работают оперативные группы, решается вопрос получения льготных выплат и компенсаций, в крупных гарнизонах подготовлены пункты встречи.

В соответствии с приказом командующего войсками ЗВО генерал-полковника Андрея Картаполова по прибытию к месту прохождения службы каждый лейтенант сразу же ставится на все виды довольствия и обеспечивается служебным жилым помещением.

Для скорейшей адаптации и становления в должности с офицерами-выпускниками военных вузов в конце августа на полигонах, расположенных в Московской, Ленинградской, Воронежской, Смоленской, Нижегородской и Калининградской областях будут проведены командирские сборы. В ходе учебных мероприятий лейтенантам предстоит на практике продемонстрировать комиссии штаба ЗВО знания и умения по управлению подразделениями, применению оружия, вождению и обслуживанию боевых машин, полученные ими в стенах учебных заведений.