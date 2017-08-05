Команда военных связистов ЗВО лидирует во всеармейском конкурсе «Уверенный прием»

13:04, 05 августа 2017, ПАИ

В учебном центре Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С. М. Буденного участники всеармейского конкурса «Уверенный прием» выполнили нормативы по преодолению военизированной эстафеты. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Минобороны РФ, по предварительным результатам, лидирующую позицию занимает команда Западного военного округа.

Особенностью эстафеты стало использование большого количества имитационных средств при выполнении военнослужащими задач и нормативов для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, а также применение техники связи нового поколения. В ходе эстафеты военнослужащие преодолели тактическую полосу препятствий, включающую более 10 различных элементов, выполнили нормативы по ориентированию на местности, настройке радиостанции, передаче сигналов телеграфным ключом. Помимо этого конкурсанты сдали нормативы по физической подготовке, радиационной, химической и биологической защите при преодолении зараженного участка местности и оказали медицинскую помощь условно раненому.

Также военнослужащие отработали нормативы по развертыванию техники и обеспечили связь подразделений с вышестоящими органами управления. Экипажи современных комплексов интегрированной цифровой полевой системы связи «Редут-2УС» в режиме реального времени организовали защищенную видеоконференцию и передачу цифровой информации со скоростью более 300 Мбит/сек.