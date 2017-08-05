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Общество

Более 150 внезапных проверок боеготовности прошли в ЗВО с начала года

4 августа в Санкт-Петербурге в Окружном доме офицеров под руководством командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковника Андрея Картаполова состоялось заседание Военного совета. В его работе приняли участие заместители командующего войсками ЗВО, начальники управлений, отделов и служб управления округа, командующие общевойсковыми объединениями ЗВО, Балтийским флотом и командиры соединений, воинских частей и их заместители, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Минобороны РФ. 

«Личным составом Западного военного округа проделана серьезная работа по обеспечению безопасности Российской Федерации, – сказал в своем выступлении командующий войсками ЗВО. – С начала года в округе проведено более 150 внезапных проверок боевой готовности, в войска поступило более 500 единиц современной боевой техники, за минувший месяц в соединения и воинские части поступили 175 единиц военной техники, в том числе 2 многоцелевых истребителя Су-30СМ, более 20 бронетанковой техники, свыше 100 автомобилей различного назначения, патрульный катер, а также средства связи. Проделана масштабная работа по совершенствованию инфраструктуры и вводу в строй новых объектов боевой подготовки».

Кроме того, командующий особо выделил прошедшие на Балтике совместные учения ВМФ России и ВМС Китая «Морское взаимодействие-2017», в рамках которого корабли Балтийского флота и военно-морских сил Китая отработали способы и приемы противодиверсионной, противокорабельной и противовоздушной обороны. Такое межфлотское учение способствовало укреплению стратегического взаимодействия и российско-китайского партнерства.

В завершение командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов вручил государственные и ведомственные награды наиболее отличившимся военнослужащим.

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