Выставка археологических коллекций открылась в Псковском кремле

15:12, 05 августа 2017, ПАИ

Псковичей приглашают посетить выставку «Свидетельства былых веков. Псковский Кремль по данным археологии» во Власьевской башне Псковского кремля (Кремль, 7). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Псковский кремль (Кром, Довмонтов город) - одна из главных достопримечательностей современного Пскова, место зарождения древнего русского города, политический, духовный центр Псковской земли в период её расцвета, памятник фортификационного искусства. На выставке представлена небольшая часть материалов из археологических коллекций, сформированных в результате раскопок в Псковском кремле и Довмонтовом городе и хранящихся в фондах Псковского музея-заповедника.

Археологическое изучение Псковского кремля началось в 1930 году с небольших разведочных раскопов, заложенных экспедицией Государственной академии материальной культуры под руководством К. Романова. Дальнейшие исследования были продолжены по инициативе Псковского музея в 1936 и 1941 годах Н. Чернягиным – сотрудником той же академии. Археолог впервые открыл в культурных отложениях кремлевского мыса слои, относящиеся к VI –VII векам.

После Великой Отечественной войны раскопки в Пскове были возобновлены. В октябре 1945 года экспедиция института истории материальной культуры и Псковского музея под руководством С. Таракановой исследовала два небольших участка в северной части Довмонтова города. Но основное внимание археологов было сосредоточено на исследовании кремля. С 1946 по 1949 годы здесь проводились самые масштабные работы за всю историю археологического изучения Псковского кремля.

С 60-х по начало 90-х годов XX века исследования продолжили археологи Государственного Эрмитажа Г. Гроздилов, В. Белецкий, С. Белецкий.

С 1968 года археологи впервые приступили к работам в южной части Кремля. Возглавлял экспедицию В. Белецкий. Раскопки производились в районе Троицких (Темных) ворот, захаба и на участке между Троицким собором и колокольней.

Свой современный облик Псковский кремль приобрёл во второй половине XX века - после масштабных реставрационных работ. Они были начаты в 1950-е годы прошлого столетия и продолжаются до настоящего времени.

С 1956 по 1990 годы раскопки в Довмонтовом городе проводила экспедиция Государственного Эрмитажа – сначала под руководством Г. Гроздилова, а с 1963 года - В. Белецкого. Это особая страница в истории псковской археологии. За тот период были раскрыты и изучены остатки десяти каменных храмов XII – XVI веков, остатки фортификаций XIII-XV веков, уличные мостовые, остатки городской застройки X–XIII веков, погребения горожан на прицерковных кладбищах.

Среди открытий, сделанных в Пскове экспедицией Эрмитажа, важнейшими являются ансамбль храмов Довмонтова города и комплекс вислых свинцовых печатей. В 9-ти из 10-ти церквей были найдены фрагменты фресок. В храмах Рождества Христова и Воскресения (Покрова и Николы с Гребли по атрибуции В. Белецкого) росписи дошли в лучшей сохранности и отличаются высокими художественными достоинствами. В одной из гражданских построек Довмонтова города были обнаружены остатки средневекового архива, состоящие из вислых свинцовых печатей XIV-XVI вв. Большая часть коллекций, полученных во время раскопок в Довмонтовом городе, хранится в Эрмитаже.

На рубеже 1960 – 1970 годов после археологического исследования территории Довмонтова города на поверхность были выведены контуры фундаментов ряда храмовых зданий, существовавших здесь в XII-XIX веках.

Напомним, что выставка «Свидетельства былых веков. Псковский Кремль по данным археологии» работала в Приказной палате в 2012 году.

Посетить её сегодня можно бесплатно при покупке билета на смотровую площадку во Власьевской башне (Кремль, 7).

Время работы: с 11:00 до 18:00, кроме понедельника и вторника.

Телефон: 8(8112)72-45-74.