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Артснаряд и 10 мин найдены в Псковской области

4 августа в Псковской области обезврежены 11 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны. Как стало известно Псковскому агентству информации, в Новосокольническом районе на 479 км трассы М-9 «Москва–Балтия» специалисты поисково-спасательного отряда города Великие Луки обезвредили 105-миллиметровый артиллерийский снаряд. В Псковском районе в районе деревни Середка были найдены 10 82-миллиметровых минометных мин.

Кроме того, 3 августа вблизи деревни Опухлики Невельского района 2-я отдельная бригада специального назначения в/ч 64044 уничтожила 180 ранее обнаруженных взрывоопасных предметов: 31 артснаряд диаметром 76 мм и 149 мин диаметром 50 мм. Без происшествий.

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