До 25 градусов тепла прогнозируется в Псковской области 6 августа
6 августа на территории Псковской области ожидается Переменная облачность, местами кратковременные дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит +10…+15 градусов, днем - +20…+25.
Будет дуть ветер юго-западных направлений со скоростью 8-13 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.
Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.