0
17:37
До 25 градусов тепла прогнозируется в Псковской области 6 августа
11:21
Chery Центр Псков стал официальным партнером «Медового фестиваля 2017»
09:25
Фестиваль «Железный град-2017» стартует 5 августа в Изборске
21:59
Жители Пскова добились сохранения овощного павильона на Комдива Кирсанова
18:24
До +25 градусов и кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 5 августа
17:53
Офисы МФЦ в Стругах Красных и Бежаницах переехали в новые помещения
17:05
Наличие вируса АЧС в мясной продукции со склада в ИК в Серёдке подтверждено
Еще новости
Общество

До 25 градусов тепла прогнозируется в Псковской области 6 августа

6 августа на территории Псковской области ожидается Переменная облачность, местами кратковременные дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит +10…+15 градусов, днем - +20…+25.

Будет дуть ветер юго-западных направлений со скоростью 8-13 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

До 25 градусов тепла прогнозируется в Псковской области 6 августа
05 августа 2017
До 25 градусов тепла прогнозируется в Псковской области 6 августа
Chery Центр Псков стал официальным партнером «Медового фестиваля 2017»
05 августа 2017
Chery Центр Псков стал официальным партнером «Медового фестиваля 2017»
Фестиваль «Железный град-2017» стартует 5 августа в Изборске
05 августа 2017
Фестиваль «Железный град-2017» стартует 5 августа в Изборске
Жители Пскова добились сохранения овощного павильона на Комдива Кирсанова
04 августа 2017
Жители Пскова добились сохранения овощного павильона на Комдива Кирсанова 1
До +25 градусов и кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 5 августа
04 августа 2017
До +25 градусов и кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 5 августа
Офисы МФЦ в Стругах Красных и Бежаницах переехали в новые помещения
04 августа 2017
Офисы МФЦ в Стругах Красных и Бежаницах переехали в новые помещения
Наличие вируса АЧС в мясной продукции со склада в ИК в Серёдке подтверждено
04 августа 2017
Наличие вируса АЧС в мясной продукции со склада в ИК в Серёдке подтверждено
Утилизация упавших деревьев продолжается в Себежском районе
04 августа 2017
Утилизация упавших деревьев продолжается в Себежском районе

Идет загрузка...