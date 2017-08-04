Три района Псковской области выполнили план по заготовке кормов

13:39, 05 августа 2017, ПАИ

По состоянию на 4 августа в Псковской области в хозяйствах всех форм собственности заготовлено 12,4 центнеров кормовых единиц на условную голову или 53% к плану, в том числе по сельхозпредприятиям - 14,2 центнера. В физическом весе сена заготовлено 22,9 тыс. тонн или 46% к плану, сенажа - 140,8 тыс. тонн или 70% к плану, заложено силосной массы 100,1 тыс. тонн или 68% к плану, сообщили Псковскому агентству информации в Главном госуправлении сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области.

Три района выполнили плановые показатели по заготовке кормов: Бежаницкий район - 31 центнер, Новосокольнический район – 23,3 и Псковский район – 21,9. С высокими темпами заготовки кормов ведут Великолукский, Дновский, Новоржевский, Опочецкий, Островский, Порховский, Пушкиногорский, Пыталовский, Стругокрасненский и Усвятский районы.

Уборочная площадь зерновых культур составляет 41,4 тыс. га, при средней урожайности 22 ц/га валовой сбор зерна составит 90 тыс. тонн. В Новосокольническом, Порховском и Псковском районах области началась уборка зерновых культур. По состоянию на 4 августа убрано 342 га зерновых культур, намолочено 592 тонн, урожайность варьирует от 11 до 53 ц/га. Сельхозтоваропроизводители области начали уборку раннего картофеля и овощей. Накопано 40 тонн раннего картофеля при урожайности 170 ц/га и 31 тонна овощей открытого грунта при урожайности 154 ц/га.