0
18:01
Псковская область попала в ТОП-3 регионов по развитию культуры военно-исторических мероприятий
17:37
До 25 градусов тепла прогнозируется в Псковской области 6 августа
11:21
Chery Центр Псков стал официальным партнером «Медового фестиваля 2017»
09:25
Фестиваль «Железный град-2017» стартует 5 августа в Изборске
21:59
Жители Пскова добились сохранения овощного павильона на Комдива Кирсанова
18:24
До +25 градусов и кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 5 августа
17:53
Офисы МФЦ в Стругах Красных и Бежаницах переехали в новые помещения
Еще новости
Общество

Псковская область попала в ТОП-3 регионов по развитию культуры военно-исторических мероприятий

Псковская область заняла третье место в рейтинге туристской привлекательности регионов России с точки зрения развития военно-исторического туризма, который составил Национальный календарь событий EventsInRussia.com. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по культуре.

В основе рейтинга лежит оценка количества проводимых в регионах России в период с 1 июня по 31 августа событий исторической направленности, а также интереса к региону как к месту проведения военно-исторических фестивалей в Интернете (по количеству запросов в поисковых системах).

Лидерами рейтинга регионов с точки зрения развития военно-исторического туризма стали Московская, Ленинградская и Псковская области. Также в ТОП-10 вошли Челябинская область, Санкт-Петербург, Вологодская и Липецкая области, Республика Татарстан Пензенская и Калининградская области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковская область попала в ТОП-3 регионов по развитию культуры военно-исторических мероприятий
05 августа 2017
Псковская область попала в ТОП-3 регионов по развитию культуры военно-исторических мероприятий
До 25 градусов тепла прогнозируется в Псковской области 6 августа
05 августа 2017
До 25 градусов тепла прогнозируется в Псковской области 6 августа
Chery Центр Псков стал официальным партнером «Медового фестиваля 2017»
05 августа 2017
Chery Центр Псков стал официальным партнером «Медового фестиваля 2017»
Фестиваль «Железный град-2017» стартует 5 августа в Изборске
05 августа 2017
Фестиваль «Железный град-2017» стартует 5 августа в Изборске
Жители Пскова добились сохранения овощного павильона на Комдива Кирсанова
04 августа 2017
Жители Пскова добились сохранения овощного павильона на Комдива Кирсанова 1
До +25 градусов и кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 5 августа
04 августа 2017
До +25 градусов и кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 5 августа
Офисы МФЦ в Стругах Красных и Бежаницах переехали в новые помещения
04 августа 2017
Офисы МФЦ в Стругах Красных и Бежаницах переехали в новые помещения
Наличие вируса АЧС в мясной продукции со склада в ИК в Серёдке подтверждено
04 августа 2017
Наличие вируса АЧС в мясной продукции со склада в ИК в Серёдке подтверждено

Идет загрузка...