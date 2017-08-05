Псковская область попала в ТОП-3 регионов по развитию культуры военно-исторических мероприятий

18:01, 05 августа 2017, ПАИ

Псковская область заняла третье место в рейтинге туристской привлекательности регионов России с точки зрения развития военно-исторического туризма, который составил Национальный календарь событий EventsInRussia.com. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по культуре.

В основе рейтинга лежит оценка количества проводимых в регионах России в период с 1 июня по 31 августа событий исторической направленности, а также интереса к региону как к месту проведения военно-исторических фестивалей в Интернете (по количеству запросов в поисковых системах).

Лидерами рейтинга регионов с точки зрения развития военно-исторического туризма стали Московская, Ленинградская и Псковская области. Также в ТОП-10 вошли Челябинская область, Санкт-Петербург, Вологодская и Липецкая области, Республика Татарстан Пензенская и Калининградская области.