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Общество

На Украине заведено уголовное дело по факту поездки группы «Scooter» в Крым

Органы прокуратуры Украины начали уголовное производство по факту поездки немецкой группы «Scooter» в Крым, сообщает interfax.ru со ссылкой на украинские СМИ. По словам представителя прокуратуры, дело возбуждено «по факту нарушения иностранцами порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины».

В прокуратуре заявили, что поводом для расследования стало обращение депутата Верховной рады Украины Дмитрия Белоцерковца о нарушении коллективом группы «Scooter» требований украинского законодательства, которое предусматривает за это наказание до 8 лет лишения свободы.

Также украинская прокуратура планирует направить запросы в компетентные органы Германии о предоставлении международной правовой помощи, чтобы осуществить допрос участников группы.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник встречался в Гамбурге с менеджером группы Scooter, чтобы отговорить музыкантов от выступления в Крыму. Однако музыканты прибыли в Крым для выступления на фестивале ZBFest в Балаклаве 4-5 августа. «Мы едем в Крым не для того, чтобы заниматься там политикой, а потому, что там наши фанаты. Мы хотим их порадовать», - заявил лидер группы Эйч Пи Бакстер в интервью немецкой газете Bild.

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