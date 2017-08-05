Памятку по защите от мошенников подготовила для псковичей полиция

15:31, 05 августа 2017, ПАИ

В Псковской области продолжают фиксироваться случаи, когда граждане становятся жертвами интернет-мошенников и вследствие своей доверчивости теряют крупные суммы денег. МВД России разработало памятку, которая поможет избежать уловок нечистых на руку людей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД.

Так, в случае, если при покупке нового мобильного телефона, ноутбука или фотоаппарата по суперпривлекательной цене интернет-магазин просит перечислить предоплату, следует помнить: никогда нельзя перечислять деньги на электронные кошельки и счета мобильных телефонов. Интернет-магазин не может принимать оплату за покупку в такой форме. «Если вас просят оплатить товар с использованием терминалов экспресс-оплаты или перевести деньги на электронный кошелек, вероятность того, что вы столкнулись с мошенниками, - крайне высока», - пояснили в МВД

При получении смс-сообщения о том, что карта заблокирована, нельзя отправляйть никаких денежных средств по координатам, указанным в сообщении, перезванивать на номер, с которого оно пришло, отправлять ответные смс. Самым правильным решением в данной ситуации будет позвонить в банк, выпустивший и обслуживающий карту. Телефон банка можно найти на обороте карты.

Тем, кто на электронной доске объявлений или в социальной сети обнаружил товар, который долго было не найти, и стоит он намного дешевле, чем в других местах, нужно знать: нельзя перечислять деньги на электронные кошельки, не убедившись в надежности контрагента. «Внимательно посмотрите его рейтинг на доске объявлений, почитайте отзывы других покупателей, поищите о нем информацию в сети Интернет. Подумайте над тем, почему товар продается так дешево, узнайте, какие гарантии может предоставить продавец», - советует полиция.

При приобретении авиабилетов через Интернет не стоит пользоваться услугами непроверенных и неизвестных сайтов. Лучше заазать билеты через сайт авиакомпании или агентства, положительно зарекомендовавших себя на рынке. Нельзя переводить деньги за билеты на электронные кошельки или зарубежные счета. При возникновении подозрений следует обратиться в представительство авиакомпании.

При получении смс- или ммс-сообщения со ссылкой на скачивание открытки, музыки, картинки или программы, не рекомендуется переходить по ссылке, указанной в сообщении, так как можно получить на телефон вирус или оформить подписку на платные услуги. Даже если сообщение пришло от знакомого человека, нужно убедиться в том, что именно он является отправителем.

Владельцам аккаунтов в социальных сетях нельзя размещать в открытом доступе и предавать информацию личного характера, которая может быть использована во вред. «Общение в сети в значительной мере обезличено, и за фотографией профиля может скрываться кто угодно. Помните о том, что видео- и аудиотрансляции, равно как и логи вашей сетевой переписки, могут быть сохранены злоумышленниками и впоследствии использованы в противоправных целях», - заключили в МВД.