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Культура

«Мгновения жизни» представлены в Пушкинском заповеднике

Фотовыставка «Мгновения жизни» развернулась в Научно-культурном центре Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Как сообщила Псковскому агентству информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, в небольшой экспозиции представлены фотографии, выполненные доброхотами Пушкинского заповедника из нескольких пермских школ.

По большей части - это пейзажи и жанровые зарисовки, снятые в Михайловском во время доброхотских сезонов. В краткой пояснительной записке к выставке одна из авторов, ученица 10 класса муниципальной пермской школы № 146 с углублённым изучением математики, физики, информатики Анна Беркутова пояснила суть своей работы. Девушка написала, что они с товарищами хотели запечатлеть и показать другим самые главные моменты жизни — «…когда понимаешь, что всё это настоящее. Ты сам, люди вокруг тебя, это небо, этот воздух — всё настоящее. И ты — часть этой огромной, бесконечной вселенной».

Лидия Токарева напомнила, что доброхоты из Перми — давние друзья и соратники Пушкинского заповедника. Этот город-миллионник из Предуралья, крупный многоотраслевой промышленный, научный, культурный и логистический центр региона каждый год представлен в музее, чаще всего — несколькими отрядами, которые не только помогают музейщикам в выполнении сезонных хозяйственных работ, но и ставят спектакли, устраивают усадебные праздники, концерты и выставки.

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