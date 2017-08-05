Отключение света запланировано в Великих Луках с 7 по 10 августа

17:51, 05 августа 2017, ПАИ

С 7 по 10 августа в Великих Луках запланировано отключение потребителей ПАО МРСК Северо-Запада «Псковэнерго» ПО ЮЭС для производства ремонтных работ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Так, 7 августа с 9:00 до 17:00 свет отключат по улице Глинки, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, проспекту Маяковского, улице Маяковского, проспекту Мебельному, улице Мебельной.

8 августа с 9:00 до 17:00 энергоснабжения не будет по улицам Щорса, 2-46, Новоселенинской, 6-28, Заслонова, 8-16, Революционной, Космонавтов, Большому проезду, в Крайнем тупике; с 9:00 до 16:00 - по проспекту Гагарина, 7, 9, 9 корпус 1, 11, улице Дьяконова, 19, 19 корпус 1.

9 августа с 9:00 до 16:00 электричества не будет по улице Ленина, 22, 24, 26, 28, 30, улице Пионерской, 9, улице Некрасова, 1, 10, площади Ленина, 2.

10 августа с 9:00 до 16:00 ремонт пройдет по улице Зенцовской, 3, 5, проспекту Гагарина, 53, 55, Лазавицкой набережной, Лазавицкой, Болотной, Песочной, в Болотном тупике, в проезде Бородинском.