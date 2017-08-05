Рейд по неблагополучным семьям прошёл в Псковском районе

15:50, 05 августа 2017, ПАИ

На территории Псковского района Комиссия по делам несовершеннолетних и защиты их прав, инспектор ПДН и управление образования провели очередные летние рейдовые мероприятия по выявлению фактов неблагополучия в семьях, установлению фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения родителями или законными представителями обязанностей по воспитанию и материальному содержанию несовершеннолетних детей, оказанию помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, профилактике фактов жестокого обращения с детьми, выявлению причин и условий, способствующих противоправному поведению несовершеннолетних. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной администрации.

Участники рейда выявляли круг лиц, с кем общаются подростки стоящие на учете, определяли степень их влияния. Проверяли условия жизни и воспитания несовершеннолетних в семьях, наличие продуктов питания, необходимой одежды, соответствие условий проживания элементарным санитарно-гигиеническим нормам, бытовое окружение, связи и досуг несовершеннолетних. С родителями были проведены ряд профилактических бесед. Комиссия разъясняла, что родители и их законные представители несут, в первую очередь, ответственность за жизнь и здоровье своих детей.

С несовершеннолетними провели профилактическую работу по разъяснению ответственности за правонарушения, за совершения преступлений. Разъяснены нормы закона Псковской области о нахождении в ночное время суток без законных представителей. Большое внимание уделялось вопросу трудоустройства на период каникул. Разъяснили нормы административной и уголовной ответственности. Вручены памятки несовершеннолетним «Поведение человека в обществе регулируется различными нормами - прежде всего моральными и юридическими».

Участники рейда отметили, что отдельные законные представители несовершеннолетних детей не предпринимают усилия, направленные на развитие творческих способностей и организацию досуга детей, не выявляют круг лиц общения и не интересуются времяпрепровожденим своих детей.