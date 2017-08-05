Железнодорожный музей Пскова отметил своё 50-летие

16:33, 05 августа 2017, ПАИ

Сегодня, 5 августа, музей истории псковских железнодорожников, один из старейших в России, отметил 50-летие со дня основания. На торжественное мероприятие, которое прошло в залах музея, собрались представители Псковского железнодорожного узла, дирекции Октябрьской железной дороги, псковичи и гости города, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

От городских властей сотрудников музея поздравил заместитель главы Пскова Владимир Воробьев. «Вы помогаете ощутить живую связь времен и судеб, перенестись в прошлое, увидеть, как работали псковские железнодорожники десятки лет назад. Благодаря обширным знаниям и вашему профессионализму история «оживает». Позвольте поблагодарить вас за ответственный и подвижнический труд, энтузиазм, а также за весомый вклад в сохранение историко-культурного богатства Псковщины!», - отметил он.

Для тех, кто пришел сегодня поздравить музей с юбилеем, была организована экскурсия с рассказом о том, как создавалось учреждение. Гостям показали наиболее интересные и уникальные экспонаты, которые были собраны силами энтузиастов, увлеченных историей железных дорог Псковской области.

Напомним, Псковский железнодорожный музей был создан широким кругом энтузиастов-железнодорожников. Одним из главных инициаторов создания музея стал инженер тяги Александр Валентик, который с момента его открытия в 1967 году и до 1979 года был его руководителем. Он проделал огромную собирательскую и поисковую работу, собрал и записал воспоминания участников и очевидцев многих важных событий в жизни страны, в частности, в истории железных дорог.

Псковский железнодорожный музей по своему профилю является историко-краеведческим. В нем отражена в конкретных исторических образах с помощью музейных предметов история строительства и развития железных дорог Псковского края, жизнь, работа железнодорожников, их активное участие во всех важных событиях, происходивших в стране.