Глава Пскова примет участие в заседании Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления в Кирове

17:04, 05 августа 2017, ПАИ

Сегодня, 5 августа, глава Пскова Иван Цецерский находится с рабочей поездкой в Кирове. Руководитель муниципалитета примет участие в заседании Совета по развитию местного самоуправления, которое проведет президент России Владимир Путин. Иван Цецерский является членом данного Совета, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Основными темами заседания станут участие населения в принятии решений на уровне местного самоуправления и первые результаты реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». С основным докладом выступит министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень.