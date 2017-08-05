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Общество

В псковских дворах идет ремонт

В рамках муниципального контракта по ямочному ремонту территорий во дворах Пскова идет восстановление изношенного асфальтового покрытия, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. Заявки наиболее проблемным территориям подали в Управление городского хозяйства администрации муниципалитета депутаты Псковской городской Думы.

В этом году УГХ приняло решение рекомендовать подрядчику применять в работе так называемый способ «карт»: фрезеруется достаточно большой поврежденный участок, затем выполняется подсыпка щебнем и укладка верхнего слоя нового асфальтового покрытия.

Сегодня, 5 августа, дорожная техника работает во дворах по адресам: Юбилейная, 77б, Рижский, 51 и 51а. Как отметила депутат Псковской городской Думы Елена Полонская, способом «карт» на округе будет произведен ремонт ещё трех поездов и пяти дворовых территорий. «Это большое подспорье. По каждому двору в мой адрес были обращения от жителей. Теперь помимо основных ремонтов во дворах, у нас есть качественный ямочный, который прослужит долго», - сказала она.

Накануне дорожная техника работала также на Запсковье, ремонт двора выполнен по адресу: проспект Энтузиастов, 3-5-7. Заявку в УГХ подал депутат Псковской городской Думы Дмитрий Барабанов.

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