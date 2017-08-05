Реконструкторы из нескольких стран собрались на фестивале «Железный град» в Изборске
11-й Международный фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град» проходит в Изборске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.
Реконструкторы из России, Прибалтики, Украины, Белорусии воссоздают быт, акцентируя внимание на этнографии и истории Руси, а также проводят показательные бои: конные и пешие турниры, состязания лучников, массовое сражение — бугурт. Фестиваль продлится до 6 августа.