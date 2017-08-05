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Реконструкторы из нескольких стран собрались на фестивале «Железный град» в Изборске

11-й Международный фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град» проходит в Изборске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Реконструкторы из России, Прибалтики, Украины, Белорусии воссоздают быт, акцентируя внимание на этнографии и истории Руси, а также проводят показательные бои: конные и пешие турниры, состязания лучников, массовое сражение — бугурт. Фестиваль продлится до 6 августа.

 

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