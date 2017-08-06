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Общество

Фестиваль «Железный град-2017» продолжается в Изборске

Сегодня, 6 августа, в Изборске продолжается Фестиваль исторической реконструкции «Железный град-2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Информационно-туристском центре региона.

«Ежегодно на протяжении более 10 лет в конце лета у стен Изборской крепости проходит фестиваль «Железный град». Реконструкторы из России, Прибалтики, Украины, Беларуси воссоздают быт, акцентируя внимание на этнографии и истории Руси, а также проводят показательные бои: конные и пешие турниры, состязания лучников, массовое сражение – бугурт», - подчеркнули в инфоценте.

Программа последнего дня фестиваля:

6 августа, воскресенье

12.00 – 15.00 Средневековая ярмарка; историческая харчевня; детская площадка

13.00 – 14.30 Конный рыцарский турнир

14.30 – 15.00 Средневековая музыка

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