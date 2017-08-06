Фестиваль «Железный град-2017» продолжается в Изборске
Сегодня, 6 августа, в Изборске продолжается Фестиваль исторической реконструкции «Железный град-2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Информационно-туристском центре региона.
«Ежегодно на протяжении более 10 лет в конце лета у стен Изборской крепости проходит фестиваль «Железный град». Реконструкторы из России, Прибалтики, Украины, Беларуси воссоздают быт, акцентируя внимание на этнографии и истории Руси, а также проводят показательные бои: конные и пешие турниры, состязания лучников, массовое сражение – бугурт», - подчеркнули в инфоценте.
Программа последнего дня фестиваля:
6 августа, воскресенье
12.00 – 15.00 Средневековая ярмарка; историческая харчевня; детская площадка
13.00 – 14.30 Конный рыцарский турнир
14.30 – 15.00 Средневековая музыка