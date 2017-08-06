Финал V турнира по хоккею «Кубок Маргелова» состоится сегодня в Пскове

10:50, 06 августа 2017, ПАИ

Сегодня, 6 августа, в Ледовом дворце Пскова состоится финал V открытого турнир по хоккею с шайбой среди любительских команд, посвященный памяти Героя Советского Союза, гвардии генерал-майора, основателя ВДВ В. Ф. Маргелова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Расписание игр турнира:

8:15-09:15 – полуфинал А1-В2

9:30-10:30 –полуфинал В1-А2

10:45-11:45 – матч за 5-6 места

12:00-13:00 – матч за 3-4 места

13:15- 14:15 -финал

14:15-14:30 –закрытие турнира

Напомним, что в «Кубке Маргелова» принимают участие хоккеисты из Твери, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Честь Псковского региона будут отстаивают хоккейные команды «Купол» (ВДВ), «Барсы» (Администрация области) и «Родина» (Псковский район).

Организаторы мероприятия — Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту и Федерация хоккея Псковской области».