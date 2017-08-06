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Общество

Спасатели продолжают восстановление энергоснабжения в Себеже после урагана

В Себежском районе продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения в круглосуточном режиме. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

На месте работает аэромобильная группировка, а также оперативная группа Главного управления МЧС России по Псковской области, энергетики и коммунальные службы муниципального образования. Продолжается оказание помощи по заявкам жителей Себежского района. Также в Себеже функционирует межведомственный штаб, осуществляющий руководство ликвидацией отключений в круглосуточном режиме.

От псковских энергетиков задействованы 212 человек и 50 единиц техники. От МЧС России по Псковской области задействовано 69 человек и 11 единиц техники. В десяти населенных пунктах энергоснабжение восстановлено с использованием резервных источников питания. В ночное время работы будут продолжены.

В ведомстве обращают внимание жителей, что во время проведения ремонтных работ возможны кратковременные перерывы подачи электроэнергии и напоминаем о необходимости строгого соблюдения правил поведения вблизи электроустановок и линий электропередачи: запрещается приближаться к оборванным проводам ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

«В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую дежурно-диспетчерскую службу Себежского района по телефону (81140)2-15-95 или службу спасения «01», «101» или «112», - добавили в ведомстве.

 

 

 

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