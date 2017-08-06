Напавшие с ножом на пенсионеров в Себежском районе предстанут перед судом

11:10, 06 августа 2017, ПАИ

В Себеже перед судом предстанут двое ранее судимых граждан, обвиняемые в разбойном нападении. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области

По версии следствия, обвиняемые напали на пожилую пару, проживающую в деревне Выгородка Себежского района. Мужчины были вооружены ножом. Применив к хозяевам дома насилие и угрожая им оружием, фигуранты заставили их отдать денежные средства в размере 18 000 рублей, а также другое имущество. Кроме того, обвиняемые похитили паспорт одного из потерпевших.

Вскоре преступников задержала полиция. Дело направлено для рассмотрения суд.