0
12:11
Фестиваль «Железный град-2017» продолжается в Изборске
11:31
Великолукский боец MMA Руслан Шамилов одержал победу над американцем на турнире в Финляндии
18:01
Псковская область попала в ТОП-3 регионов по развитию культуры военно-исторических мероприятий
17:37
До 25 градусов тепла прогнозируется в Псковской области 6 августа
11:21
Chery Центр Псков стал официальным партнером «Медового фестиваля 2017»
09:25
Фестиваль «Железный град-2017» стартует 5 августа в Изборске
21:59
Жители Пскова добились сохранения овощного павильона на Комдива Кирсанова
Еще новости
Общество

Напавшие с ножом на пенсионеров в Себежском районе предстанут перед судом

В Себеже перед судом предстанут двое ранее судимых граждан, обвиняемые в разбойном нападении. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области

По версии следствия, обвиняемые напали на пожилую пару, проживающую в деревне Выгородка Себежского района. Мужчины были вооружены ножом. Применив к хозяевам дома насилие и угрожая им оружием, фигуранты заставили их отдать денежные средства в размере 18 000 рублей, а также другое имущество. Кроме того, обвиняемые похитили паспорт одного из потерпевших.

Вскоре преступников задержала полиция. Дело направлено для рассмотрения суд.

 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Фестиваль «Железный град-2017» продолжается в Изборске
06 августа 2017
Фестиваль «Железный град-2017» продолжается в Изборске
Великолукский боец MMA Руслан Шамилов одержал победу над американцем на турнире в Финляндии
06 августа 2017
Великолукский боец MMA Руслан Шамилов одержал победу над американцем на турнире в Финляндии
Псковская область попала в ТОП-3 регионов по развитию культуры военно-исторических мероприятий
05 августа 2017
Псковская область попала в ТОП-3 регионов по развитию культуры военно-исторических мероприятий
До 25 градусов тепла прогнозируется в Псковской области 6 августа
05 августа 2017
До 25 градусов тепла прогнозируется в Псковской области 6 августа
Chery Центр Псков стал официальным партнером «Медового фестиваля 2017»
05 августа 2017
Chery Центр Псков стал официальным партнером «Медового фестиваля 2017»
Фестиваль «Железный град-2017» стартует 5 августа в Изборске
05 августа 2017
Фестиваль «Железный град-2017» стартует 5 августа в Изборске
Жители Пскова добились сохранения овощного павильона на Комдива Кирсанова
04 августа 2017
Жители Пскова добились сохранения овощного павильона на Комдива Кирсанова 1
До +25 градусов и кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 5 августа
04 августа 2017
До +25 градусов и кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 5 августа

Идет загрузка...