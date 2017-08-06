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Общество

До 23 градусов тепла и небольшие дожди обещают псковичам в понедельник

7 августа в Псковской области прогнозируется облачная погода с прояснениями, днем местами пройдут  кратковременные дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Температура воздуха по области ночью будет от +9 до +14 градусов,  днем - от +18 до +23. Ветер прогнозируется юго-западного направления со скоростью  7-12 метров в секунду.

Атмосферное давление – низкое, радиационная, химическая и бактериологическая обстановка -  в норме.

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