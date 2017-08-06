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Общество

Великолукский боец MMA Руслан Шамилов одержал победу над американцем на турнире в Финляндии

Чемпион России среди студентов по смешанным боевым единоборствам великолучанин Руслан Шамилов одержал победу над Мозес Мурриетта (США) в международном турнире M-1 Challenge 82, который проходил 5 августа в Хельсинки (Финляндия). Об этом сообщил в своем Инстаграме председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Псковской области Иван Штылин.

Руслан Шамилов несколько раз подряд выигрывал чемпионат Псковской области и СЗФО, на чемпионате России, еще даже не достигнув 20 лет, бился с более зрелыми и опытными оппонентами и дважды - в 2014 и 2015 годах - стал бронзовым призером. На первенстве России завоевывал серебряную медаль, а также выиграл первый официальный чемпионат России среди студентов под эгидой Союза MMA России.

Кроме того, в декабре 2015 года он бился в рейдже M-1 Challenge в рамках кубка Федерации Санкт-Петербурга и победил чемпиона Северной столицы. Позже он успешно выступил на турнире Road To M-1.

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