Нейросеть научили придумывать названия для новых марок крафтового пива

12:58, 06 августа 2017, ПАИ

Американская исследовательница Жанель Шейн научила нейросеть придумывать новые названия для марок крафтового пива. Об этом она рассказала в своем блоге.

За основу Шейн взяла многослойную нейросеть, которую она ранее уже обучала давать новые названия цветам и покемонам. Основой для обучения нейросети послужил список из сотен тысяч названий сортов пива, размещенный на одном из сайтов, который занимается составлением пивных рейтингов. Шейн разделила все названия на несколько общих групп в зависимости от типа крафта, которые и стали тренировочным полем для машинного обучения.

Часть полученных названий Шейн опубликовала в открытом доступе. Она предложила всем заинтересованным оставить ей адрес их электронной почты, куда они вышлет полный список названий. Исследовательница отметила, что там много смешных вариантов.