1
09:34
День Бориса и Глеба наступил по народному календарю
21:48
Джоану Роулинг признали самым высокооплачиваемым писателем в мире
22:49
Мужчина напал на репортёра во время прямого эфира с места празднования Дня ВДВ
21:56
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать арбузы и дыни
21:38
Около 275 тысяч сайтов заблокировал Роскомнадзор за пять лет
09:44
Россияне стали чаще жениться
22:22
Российская молодежь стала реже ходить в кино
Еще новости
Страна и мир

Нейросеть научили придумывать названия для новых марок крафтового пива

Американская исследовательница Жанель Шейн научила нейросеть придумывать новые названия для марок крафтового пива. Об этом она рассказала в своем блоге.

За основу Шейн взяла многослойную нейросеть, которую она ранее уже обучала давать новые названия цветам и покемонам. Основой для обучения нейросети послужил список из сотен тысяч названий сортов пива, размещенный на одном из сайтов, который занимается составлением пивных рейтингов. Шейн разделила все названия на несколько общих групп в зависимости от типа крафта, которые и стали тренировочным полем для машинного обучения.

Часть полученных названий Шейн опубликовала в открытом доступе. Она предложила всем заинтересованным оставить ей адрес их электронной почты, куда они вышлет полный список названий. Исследовательница отметила, что там много смешных вариантов.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

День Бориса и Глеба наступил по народному календарю
06 августа 2017
День Бориса и Глеба наступил по народному календарю
Джоану Роулинг признали самым высокооплачиваемым писателем в мире
03 августа 2017
Джоану Роулинг признали самым высокооплачиваемым писателем в мире 1
Мужчина напал на репортёра во время прямого эфира с места празднования Дня ВДВ
02 августа 2017
Мужчина напал на репортёра во время прямого эфира с места празднования Дня ВДВ 1
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать арбузы и дыни
01 августа 2017
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать арбузы и дыни
Около 275 тысяч сайтов заблокировал Роскомнадзор за пять лет
28 июля 2017
Около 275 тысяч сайтов заблокировал Роскомнадзор за пять лет
Россияне стали чаще жениться
28 июля 2017
Россияне стали чаще жениться
Российская молодежь стала реже ходить в кино
26 июля 2017
Российская молодежь стала реже ходить в кино 1
Юлия Пересильд сыграла в мистическом хорроре и сериале про адвокатов (ВИДЕО)
26 июля 2017
Юлия Пересильд сыграла в мистическом хорроре и сериале про адвокатов (ВИДЕО) 3

Идет загрузка...