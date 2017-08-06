Крупнейшая американская телесеть HBO выкупила права на показ двух российских фильмов

13:19, 06 августа 2017, ПАИ

Американская телесеть HBO купила права на показ фильмов «Холодный фронт» Романа Волобуева и «Тряпичный союз» Михаила Местецкого, сообщает ТАСС.

«Мы продали права на показ российских фильмов «Тряпичный союз» и «Холодный фронт», их приобрела HBO Central Europe», — уточнила представитель компании Antipode Sales Юлия Кузищина.

Режиссер «Тряпичного союза» рассказал, что показ фильмов на канале HBO состоится уже в сентябре этого года. Фильм Местецкого вышел в начале прошлого года. В центре сюжета — история скромного подростка Вани, жизнь которого круто меняется после знакомства с таинственной группировкой «Тряпичный союз». Ее члены — то ли художники, то ли политические активисты, то ли хулиганы — горят мечтой изменить мир. Они оккупируют дачу главного героя, пообещав, что он станет частью их «величайшей организации».

«Холодный фронт» стал режиссерским дебютом Волобуева и вышел в российский прокат в январе 2016 года. История о разлюбивших друг друга девушке Саше и ее бойфренде Илье, которые отправляются на зимние каникулы на север Франции, не сильно впечатлила критиков и самого режиссера.