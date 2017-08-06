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Общество

Псковская Росгвардия напоминает правила поведения при обнаружении боеприпасов ВОВ

Отдел Росгвардии по Псковской области напоминает о порядке действий в случае обнаружения боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам специалистов, различные взрывоопасные предметы могут быть обнаружены там, где когда-то проходили боевые действия — в полях, в лесах и парках, в реках, озёрах и других водоёмах, в огородах, домах и подвалах, а также в грунте, привезенном для проведения земляных и строительных работ.

При обнаружении боеприпаса или внешне похожего на него предмета, необходимо:

- при производстве земляных или других работ – остановить работу;

- отойти на безопасное расстояние (не менее 100 метров);

- немедленно сообщить о находке по телефону «112» или «02», как можно точнее указав местонахождение боеприпаса;

- для обозначения места обнаружения опасного предмета, установить предупредительные знаки или использовать любые подручные материалы — жерди, колья, верёвки, куски материи, камни, грунт и т.п.;

Категорически запрещается:

- прикасаться, поднимать, переносить или перекатывать боеприпас с места на место;

- закапывать боеприпас в землю или бросать в водоём;

- пытаться разобрать или распилить боеприпас;

- бросать в костёр или разводить огонь вблизи него.

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