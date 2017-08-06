Tвиттер сможет предсказывать преступления

15:40, 06 августа 2017, ПАИ

Профессор Университета Вирджинии Мэттью Гербер (Matthew Gerber) обнаружил связь между записями в Твиттере и преступлениями. Оказалось, что на основе GPS-меток, прикреплённых к твитам и анализу популярных мест, где совершаются преступления, полиция может предсказывать где злоумышленники, вероятнее всего, проявят активность в следующий раз. На исследование обратило внимание издание Tjournal.

Гербер собрал 1,5 миллиона твитов, сделанных в Чикаго в период с января по март 2013 года, разделил эти данные на тематику записей (спортивные разговоры, обращения к ресторанам и т.д.) и расположил на карте с помощью GPS-меток твитов. Основной целью было выяснить, связаны ли обсуждения повседневных тем с преступлениями. Для этого он сравнил получившиеся у него данные с записями о преступлениях в Чикаго в тот же период. Благодаря своей методике Гербер смог предсказать 19 из 25 типов преступлений, которые произошли в Чикаго в апреле 2013 года.

«Моя изначальная гипотеза была в том, что у использования Твиттера и преступлениями нет никакой связи. Всё-таки люди публично не рассказывают о том, что собираются совершить что-то противозаконное. Однако даже преступники делятся записями об общественных мероприятиях или экскурсиях, которые могут означать криминальную активность», - рассказал исследователь Университета Вирджинии Мэттью Гербер.