0
15:40
Tвиттер сможет предсказывать преступления
09:34
День Бориса и Глеба наступил по народному календарю
21:48
Джоану Роулинг признали самым высокооплачиваемым писателем в мире
22:49
Мужчина напал на репортёра во время прямого эфира с места празднования Дня ВДВ
21:56
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать арбузы и дыни
21:38
Около 275 тысяч сайтов заблокировал Роскомнадзор за пять лет
09:44
Россияне стали чаще жениться
Еще новости
Страна и мир

Минобороны создало сайт с базой данных об участниках Первой мировой войны

На портале «Памяти героев Великой Войны 1914-1918» начала работу онлайн-картотека с сведениями о погибших, раненых и награжденных солдатах русской императорской армии. Об этом сообщает TJ.

На данный момент, картотека насчитывает более 2 миллионов карточек, а в будущем по словам начальника отдела научно-справочного аппарата Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА) Олега Чистякова, их количество планируется пополнять.

Главная страница онлайн-картотеки представляет собой окно с параметрами поиска, в рамках которого мы можем выбрать ФИО, место жительства или призыва на военную службу и другие известные нам сведения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Tвиттер сможет предсказывать преступления
06 августа 2017
Tвиттер сможет предсказывать преступления
День Бориса и Глеба наступил по народному календарю
06 августа 2017
День Бориса и Глеба наступил по народному календарю
Джоану Роулинг признали самым высокооплачиваемым писателем в мире
03 августа 2017
Джоану Роулинг признали самым высокооплачиваемым писателем в мире 1
Мужчина напал на репортёра во время прямого эфира с места празднования Дня ВДВ
02 августа 2017
Мужчина напал на репортёра во время прямого эфира с места празднования Дня ВДВ 1
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать арбузы и дыни
01 августа 2017
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать арбузы и дыни
Около 275 тысяч сайтов заблокировал Роскомнадзор за пять лет
28 июля 2017
Около 275 тысяч сайтов заблокировал Роскомнадзор за пять лет
Россияне стали чаще жениться
28 июля 2017
Россияне стали чаще жениться
Российская молодежь стала реже ходить в кино
26 июля 2017
Российская молодежь стала реже ходить в кино 1

Идет загрузка...