Минобороны создало сайт с базой данных об участниках Первой мировой войны

14:22, 06 августа 2017, ПАИ

На портале «Памяти героев Великой Войны 1914-1918» начала работу онлайн-картотека с сведениями о погибших, раненых и награжденных солдатах русской императорской армии. Об этом сообщает TJ.

На данный момент, картотека насчитывает более 2 миллионов карточек, а в будущем по словам начальника отдела научно-справочного аппарата Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА) Олега Чистякова, их количество планируется пополнять.

Главная страница онлайн-картотеки представляет собой окно с параметрами поиска, в рамках которого мы можем выбрать ФИО, место жительства или призыва на военную службу и другие известные нам сведения.