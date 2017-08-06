Учёные выяснили, кто и о чём чаще говорит в кино

16:27, 06 августа 2017, ПАИ

Исследование провели в лаборатории анализа и интерпретации сигналов от инженерной школы Витерби при университете южной Калифорнии. Для этого был разработан специальный инструмент, с помощью которого авторы проанализировали более тысячи сценариев, включающие около семи тысяч персонажей и 53 тысячи фрагментов диалогов. На исследование обратило внимание издание DTF.

По результатам исследования, мужчины в кино разговаривают чаще и занимают больше экранного времени, чем женщины. Мужчинам принадлежало примерно 37 тысяч реплик, то есть около 70%, а женщинам всего чуть более 15 тысяч. Женских персонажей в сценариях нашлось примерно две тысячи, а мужских — почти 4900. При этом женщины в фильмах в среднем на пять лет младше, чем мужчины.

Кроме пола, возраста и расы актёров, с помощью алгоритма авторы исследования также проанализировали содержание диалогов. Женские персонажи более позитивны и чаще говорят о вещах вроде семьи. Мужчины больше упоминают различные достижения и чаще используют ненормативную лексику. Все представители других рас чаще говорят о сексе, а темнокожие персонажи чаще матерятся.

Несмотря на вышедшие в 2017 году фильмы с женщинами в главных ролях, например «Чудо-женщина» и «Улётные девочки», ситуация кардинально не поменялась. Центр изучения женщин на телевидении и в кино при университете Сан-Диего ранее опубликовал отчёт, в котором проанализировал 100 самых кассовых фильмов 2016 года. Выяснилось, что только 32% от 2595 женских персонажей получили в картине хотя бы одну реплику. Также исследователи заявили, что количество женских ролей зависит от наличия хотя бы одной женщины на позиции режиссёра или сценариста.

Согласно более позднему отчёту университета южной Калифорнии это действительно так, однако женщин-сценаристов оказалось в семь раз меньше, а женщин-режиссёров в 12 раз меньше, чем мужчин.