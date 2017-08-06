Число выявленных лиц, причастных к терроризму выросло в России

14:42, 06 августа 2017, ПАИ

Число выявленных лиц, причастных к террористической деятельности, в 2017 году в России выросло почти в 1,5 раза. Об этом говорится в обнародованном Генпрокуратурой докладе о состоянии преступности в России за первые январь-июнь 2017 года, сообщает ТАСС.

За полгода в России выявили 435 лиц, совершивших преступления террористического характера (в первую очередь - оказание содействия террористической деятельности, финансирование, вербовка, распространение террористической идеологии и т. д. - прим. ТАСС), что на 43,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общее число преступлений террористического характера в России сократилось на 14,2% - всего выявили 1126 таких преступлений. При этом большую часть - 699 преступлений - выявили полицейские, 388 - органы безопасности.

За первое полугодие 2016 года в России выявили 1313 преступлений террористической направленности, а за весь прошлый год - 2227 таких преступлений.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии в России был совершен один теракт (в метро Санкт-Петербурга), еще 12 терактов были предотвращены на стадии подготовки.

В материалах правовой статистики Генпрокуратуры отмечается, что за полгода в России выявлены 848 преступлений экстремистской направленности (рост на 2,2%), выявлен 501 человек, причастный к совершению таких преступлений (рост на 14%). 513 таких преступлений выявила полиция, 275 - органы безопасности, 20 - Следственный комитет РФ.