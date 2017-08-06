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Путин и Медведев поздравили железнодорожников с праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником - Днем железнодорожника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Для отечественного железнодорожного комплекса нынешний год - юбилейный. Ровно 180 лет назад в России была запущена первая линия железных дорог. За прошедшее время отрасль добилась поистине выдающихся успехов, сыграла важную роль в экономическом развитии страны, налаживании прочных связей между регионами. Благодаря ответственному, напряженному труду многих поколений инженеров, специалистов, рабочих были сооружены десятки тысяч километров путей, построены железнодорожные станции, вокзалы и другие объекты транспортной инфраструктуры. Заложен мощный технический, технологический, кадровый потенциал», - говорится в поздравлении.

«Отрадно, что вы достойно продолжаете замечательные традиции своих предшественников. Уделяете неустанное внимание качественной модернизации коммуникаций и подвижного состава, повышению уровня безопасности и надежности перевозок. Внедряете современные управленческие, логистические схемы, новые сервисы и услуги», - отметил президент.

Особо он выделил большой вклад железнодорожников в запуск Московского центрального кольца, в подготовку и проведение крупных спортивных мероприятий Кубка конфедераций и Чемпионата мира по футболу. Путин выразил уверенность, что столь же эффективно будут воплощены в жизнь и другие масштабные программы.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев также отметил важную роль железнодорожной отрасли в экономическом развитии и национальной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«Ваша отрасль имеет огромное значение для развития экономики, освоения Крайнего Севера, Урала, Сибири и Дальнего Востока. И конечно, она незаменима в решении ключевых задач, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны», - говорится в сообщении.

Медведев также подчеркнул огромное историческое значение железных дорог, которые «соединили не только города и поселки, они сблизили друг с другом миллионы людей, которые стали больше путешествовать по своей стране». Премьер особо отметил неугасающую популярность железнодорожного транспорта, подчеркнув большой вклад работников отрасли в повышение комфорта и безопасности в поездах и на вокзалах, обновление подвижных составов, создание современных высокоскоростных магистралей.

«Важно не останавливаться на достигнутом и, опираясь на крепкие, проверенные временем традиции, двигаться вперед по инновационной траектории. Здоровья вам и удачи», - подытожил премьер.

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