Уличная преступность на Кавказе оказалась самой низкой в России
Уровень уличной преступности в республиках Северного Кавказа в соответствии с данными Генеральной прокуратуры оказался самым низким во всей стране.
Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные Генеральной прокуратурой за последние полгода, по доле преступлений, совершенных в общественных местах, самые низкие показатели были зафиксированы в республиках Северного Кавказа. Меньше всего преступлений на улице совершается в Чечне (8,9%), Дагестане (10,2%), Ингушетии и Адыгее.
Самым же криминогенным регионом стала Москва, где в общественных местах совершается 51,7% от общего числа преступлений. Далее идут Воронежская и Челябинская области, Тува и Санкт-Петербург.
При этом в Генеральной прокуратуре отметили, что в большинстве регионов число совершенных преступлений снизилось. В Москве этот показатель снизился на 23,9%, а число тяжких преступлений за полгода сократилось на 13%. При этом нераскрытыми остались 42 тысячи преступлений против 58 тысяч в прошлом году. В надзорном ведомстве отметили, что уровень преступности в столице России снижается с 2016 года.