0
15:40
Tвиттер сможет предсказывать преступления
09:34
День Бориса и Глеба наступил по народному календарю
21:48
Джоану Роулинг признали самым высокооплачиваемым писателем в мире
22:49
Мужчина напал на репортёра во время прямого эфира с места празднования Дня ВДВ
21:56
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать арбузы и дыни
21:38
Около 275 тысяч сайтов заблокировал Роскомнадзор за пять лет
09:44
Россияне стали чаще жениться
Еще новости
Страна и мир

Депутат предложил вернуть массовую сдачу стеклотары в России

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров обратился в правительство РФ с инициативой о возобновлении массового возврата стеклотары в России, сообщает пресс-служба депутата, передает РИА Новости.

«Согласно данному предложению, на бутылках или банках отечественного происхождения должна наноситься стоимость тары, которую гражданин сможет получить при возврате пустых бутылок при помощи фандоматов», — говорится в тексте письма парламентария председателю правительства РФ.

По его мнению, стоит также обязать владельцев крупных торговых центров и супермаркетов устанавливать на своей территории автоматы по приему тары, которые бы стали основой инфраструктуры вторичного использования стеклотары в России.

Петров подчеркивает, что «данная практика показала свою эффективность в странах Европы с экономической и гражданских точек зрения — люди получили возможность возвращать часть стоимости бутылок, а бизнес смог наладить возвратные поставки тары и сократить свои производственные издержки».

«Данный шаг поможет сохранить нашу экологию (ежегодно в РФ в отходы уходит более 1,2 миллиона стеклотары), а также послужит стимулом для создания дополнительных рабочих мест по всей стране», — заявляет Петров в тексте письма.

 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Tвиттер сможет предсказывать преступления
06 августа 2017
Tвиттер сможет предсказывать преступления
День Бориса и Глеба наступил по народному календарю
06 августа 2017
День Бориса и Глеба наступил по народному календарю
Джоану Роулинг признали самым высокооплачиваемым писателем в мире
03 августа 2017
Джоану Роулинг признали самым высокооплачиваемым писателем в мире 1
Мужчина напал на репортёра во время прямого эфира с места празднования Дня ВДВ
02 августа 2017
Мужчина напал на репортёра во время прямого эфира с места празднования Дня ВДВ 1
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать арбузы и дыни
01 августа 2017
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать арбузы и дыни
Около 275 тысяч сайтов заблокировал Роскомнадзор за пять лет
28 июля 2017
Около 275 тысяч сайтов заблокировал Роскомнадзор за пять лет
Россияне стали чаще жениться
28 июля 2017
Россияне стали чаще жениться
Российская молодежь стала реже ходить в кино
26 июля 2017
Российская молодежь стала реже ходить в кино 1

Идет загрузка...