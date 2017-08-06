Мужчина с ножом попытался проникнуть на Эйфелеву башню

15:23, 06 августа 2017, ПАИ

Вооруженный ножом мужчина пытался прорваться на Эйфелеву башню, его задержали. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Franceinfo.

По информации портала, инцидент произошел поздно вечером в субботу. Мужчина попытался преодолеть один из пунктов контроля у подножия башни. Его удалось быстро нейтрализовать. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. По всей видимости, мужчина действовал в одиночку, при этом о его мотивах пока неизвестно.

На Эйфелеву башню можно пройти до 00:00, а закрывается она в 00:45. Из-за произошедшего посетителей попросили покинуть объект на 15 минут раньше. Сколько человек находилось на башне, не уточняется.

В марте сообщалось, что власти Парижа решили оградить Эйфелеву башню стеной из пуленепробиваемого стекла высотой 2,5 метра. Ее планируют возвести к концу 2018 года. Ориентировочная стоимость проекта — 20 миллионов евро. Стену построят на месте металлического забора, который установили к чемпионату Европы по футболу 2016 года.

В январе появилась информация, что мэрия Парижа намерена потратить 300 миллионов евро на модернизацию башни. Уточнялось, что средства пойдут на уменьшение очередей к достопримечательности и косметический ремонт объекта.