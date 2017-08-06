Мужчина с ножом попытался проникнуть на Эйфелеву башню
Вооруженный ножом мужчина пытался прорваться на Эйфелеву башню, его задержали. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Franceinfo.
По информации портала, инцидент произошел поздно вечером в субботу. Мужчина попытался преодолеть один из пунктов контроля у подножия башни. Его удалось быстро нейтрализовать. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. По всей видимости, мужчина действовал в одиночку, при этом о его мотивах пока неизвестно.
На Эйфелеву башню можно пройти до 00:00, а закрывается она в 00:45. Из-за произошедшего посетителей попросили покинуть объект на 15 минут раньше. Сколько человек находилось на башне, не уточняется.
В марте сообщалось, что власти Парижа решили оградить Эйфелеву башню стеной из пуленепробиваемого стекла высотой 2,5 метра. Ее планируют возвести к концу 2018 года. Ориентировочная стоимость проекта — 20 миллионов евро. Стену построят на месте металлического забора, который установили к чемпионату Европы по футболу 2016 года.
В январе появилась информация, что мэрия Парижа намерена потратить 300 миллионов евро на модернизацию башни. Уточнялось, что средства пойдут на уменьшение очередей к достопримечательности и косметический ремонт объекта.