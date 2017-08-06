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Британия cогласилась выплатить 40 млрд евро за выход из Евросоюза

Британские власти готовы заплатить за выход из Евросоюза 40 миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на неназванные источники в правительстве, сообщает The Telegraph.

Это первое упоминание суммы, которое было озвучено прессой. Предполагается, что после «Брексита» Британия будет перечислять ЕС по 10 миллиардов евро в год. Это условие будет соблюдаться только при условии, если Брюссель согласится обсуждать новое торговое соглашение, которое должно сохранить за Британией хорошие условия торговли со странами Евросоюза.

Референдум о выходе Британии из ЕС прошел в июне 2016 года. На нем 52% проголосовавших поддержали идею евроскептиков и проголосовали за Брексит. Идею выхода из ЕС также одобрила королева Великобритании Елизавета II. Ожидается, что этот процесс займет два года.

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