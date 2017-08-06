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Страна и мир

Поток российских туристов в Черногории вырос в четыре раза

Черногорские туристические компании отмечают рост числа туристов из России. За первые шесть месяцев в стране отдохнули 179 тыс. россиян, что в четыре раза больше показателей за аналогичный период прошлого года, сообщает «Известия» со ссылкой на AP.

При этом отмечается, что поток туристов из России не иссякает. Так, за минувшие две недели в Черногорию въехали 13 тыс. граждан РФ.

В конце мая, в преддверии вступления Черногории в НАТО, официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала граждан РФ «дважды подумать», прежде чем ехать в эту балканскую страну. Захарова заявила, что Подгорица нагнетает «антироссийскую истерию». По ее словам, худшей рекламой для Черногории стало заявление главы МИД балканского государства Серджана Дармановича о том, что Россия якобы пыталась препятствовать вступлению Подгорицы в Североатлантический альянс и вмешивалась в ее внутренние дела.

Черногория официально вошла в НАТО 5 июня текущего года, став 29-м членом альянса. Генсек НАТО Йенс Столтентберг заявил, что это положительно скажется на стабильности в Западных Балканах и международной безопасности в целом.

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