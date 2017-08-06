Международная федерация займется развитием снежного волейбола

17:23, 06 августа 2017, ПАИ

Международная федерация волейбола (FIVB) активно займется развитием снежного волейбола. В планах FIVB — включение этого вида спорта в программу Олимпийских игр. Соответствующее заявление сделал гендиректор FIVB Фабио Азеведо во время чемпионата мира по снежному волейболу, проходящему в Вене, передает ТАСС.

«Что касается олимпийских перспектив, то мы должны быть реалистами. Пока снежный волейбол находится на том же уровне, что и пляжный в 80-е годы, так что есть много препятствий», — отметил Азеведо.

При этом он уверен, что потребуется не слишком много времени для признания этого вида спорта коммерчески привлекательным. Не исключено, что в будущем он будет включен в программы Олимпийских игр.

Официальный статус снежный волейбол получил два года назад. Правила практически не отличаются от пляжного волейбола.