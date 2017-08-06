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Гитарист The Rolling Stones признался, что болен раком легких

Гитарист легендарной британской рок-группы The Rolling Stones Ронни Вуд сообщил, что болен раком легких, сообщает «Известия» со ссылкой на английские СМИ.

70-летний музыкант на протяжении  длительного времени скрывал свой диагноз и отказался от курса химиотерапии. Рак легких у Вуда был выявлен три месяца назад в ходе медицинского обследования, проводимого врачом группы Ричардом Давудом. Музыкант добавил, что о его болезни знала только его 39-летняя супруга Салли Хамфрис, брак с которой стал для него третьим.  

Ронни Вуд официально стал членом The Rolling Stones в феврале 1976 года, куда он пришел из группы The Faces. На протяжении 1980-х годов он сотрудничал со многими другими исполнителями, включая Дэвида Боуи, Боба Дилана, Принса, Эрика Клэптона и других.

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