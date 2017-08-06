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Ученые создали солнцезащитные очки с солнечной батареей

Ученые из Технологического института Карлсруэ в Германии снабдили органическими солнечными панелями линзы солнцезащитных очков. С помощью собранной энергии такие очки измеряют температуру окружающей среды и интенсивность солнечного освещения. Микропроцессор и два небольших дисплея встроены в дужки. Об этом пишет портал Naked Scince.

Новые линзы не тяжелее тех, что используются в обычных солнцезащитных очках. Их толщина составляет 1,6 мм, вес — около шести граммов. Минимальная освещенность, необходимая для работы фотоэлементов, равна 500 лк: это средняя освещенность большинства офисов.

Материалом для фотоэлементов стал не привычный в этой роли кремний, а органический полимер PBTZT-stat-BDTT-8. Он стал частью особой троичной структуры, в которую также вошли два типа фуллеренов. Фотоэлементы из органических полимеров легки и пластичны, им проще придавать любую необходимую форму и цвет. Материал можно сделать полупрозрачным. Изготавливают такие элементы при сравнительно небольшой температуре, поэтому в качестве подложки для них можно использовать множество материалов, в том числе дешевых. Есть у органических элементов и недостатки. По сравнению с кремниевыми, полимерные батареи менее эффективны.

По словам ученых, в дальнейшем технологию можно будет применить на более масштабных объектах — например, на окнах или в верхнем остеклении зданий. Также со временем разработчики надеются усовершенствовать и сами очки. Органические фотоэлементы можно применить не только в обычных, но и в корректирующих зрение очках. Также собранную энергию предполагается использовать для питания внешних устройств, например слуховых аппаратов или шагомеров. 

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