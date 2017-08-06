Физики из Бразилии получили двумерный алмаз

17:57, 06 августа 2017, ПАИ

В статье, опубликованной журналом Nature Communications, ученые из Бразилии рассказывают об экспериментах, в ходе которых графеновые листы сдавливались на алмазной наковальне, в итоге чего они получили первую плоскую структуру алмаза – «диамонден».

За состоянием углеродной структуры ученые следили с помощью Рамановской микроскопии, которая и показала переход от двойной графеновой формы к одинарной – алмазной. Пока что это лишь косвенные данные, связанные с анализом комбинационного рассеяния света атомами, взаимодействующими с электрическим полем падающего излучения. Более прямые – рентгеновские – исследования структуры еще предстоит провести.

Сообщение бразильских физиков уже привлекло большое внимание их коллег по всему миру. Получение графена открыло целый мир новых возможностей и удивительных свойств, и не меньше интересных находок сулит и получение двумерного алмаза. Предсказано, что этот материал должен обладать хорошими магнитными свойствами и сможет найти применение в спинтронике. Такие устройства используют для хранения, передачи и обработки информации не электрический ток, а ток спинов. Они обещают ряд чрезвычайно полезных свойств для создания более емких и безопасных аккумуляторов, быстродействующих вычислительных схем.