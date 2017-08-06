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Астрономы измерили скорость вращения солнечного ядра

Десятилетние наблюдения европейско-американского зонда SOHO показали, что ядро Солнца вращается быстрее его внешних слоев. А в новой статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics, эти данные удалось подтвердить и уточнить. Эрик Фосса (Eric Fossat) и его соавторы рассмотрели сейсмическую активность Солнца, вызванную конвективными движениями плазмы. На статью обратило внимание издание Naked Science.

В отличие от Земли, Солнце «сотрясается» почти непрерывно, создавая гравитационные волны (G-волны; не стоит путать это понятие из гидродинамики с более известными гравитационными волнами Общей теории относительности) и упругие Р-волны. Космические аппараты регистрируют колебания Р-волн в виде акустических сигналов, однако в данном случае ученых интересовали именно G-волны, которые могут указать на скорость вращения ядра звезды.

«В недрах Солнца должны быть гравитационные волны, движущиеся как вверх-вниз, так и горизонтально, подобно волнам в море», – говорит Эрик Фосса.

Попытки зарегистрировать эти колебания продолжаются уже почти полвека, но до сих пор однозначных и достоверных результатов не приносили. Лишь теперь ученым удалось проанализировать данные 16,5 лет наблюдений зонда SOHO, применив к ним новейшие математические и статистические методы – и выделить сигнал, связанный с G-волнами. Р-волны, проходя сквозь звезду от одной стороны поверхности к другой (этот путь занимает чуть больше четырех часов), модулируются действием G-волн, и именно это позволило их найти.

Судя по новым данным, солнечное ядро совершает полный оборот вокруг своей оси примерно за неделю – вчетверо быстрее, чем поверхность звезды, которая обращается у экватора за 25 суток, а у полюсов – за 35. Теперь астрономам предстоит понять, отчего возникает эта разница и как она влияет на физику нашей звезды.

 

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