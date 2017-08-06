Злоупотребление сахаром оказалось причиной мужской депрессии

18:02, 06 августа 2017, ПАИ

Ученые из Университетского колледжа Лондона пришли к выводу: активное употребление сахара повышает вероятность развития депрессии и тревожности у мужчин. На работу исследователей обратил внимание портал Naked Science.

Материалом для работы стали результаты исследований, известных как Whitehall Studies. В них приняли участие десятки тысяч британских государственных служащих. Организаторы исследований изучали влияние на здоровье социальных детерминант, то есть условий, в которых человек рождается, живет и стареет. В новой работе ученые использовали результаты исследования Whitehall II, которое проводилось с 1985 по 1988 год. Его результатом стали данные о здоровье 10 308 государственных служащих в возрасте от 35 до 55 лет. Две трети из них составляли мужчины.

После окончания первого обследования участники продолжали заполнять опросники вплоть до 2013 года. Всего в распоряжении исследователей оказалось более 23 000 заполненных листов. В числе прочего они включали вопросы об особенностях питания и психическом здоровье людей. Ученые скорректировали полученные данные с учетом социально-экономического положения людей и истории других заболеваний (например, ожирения). У мужчин, значительную часть диеты которых составляли десерты и сладкая газированная вода, вероятность развития депрессии и тревожных состояний в следующие пять лет повышалась в среднем на 23%. Для женщин такой зависимости не обнаружили.

Ученые выдвинули несколько гипотез, объясняющих такую связь. Количество сахара в рационе может влиять на уровень белка BDNF (Brain-derived neurotrophic factor), стимулирующего развитие и активность нейронов. Кроме того, регулярное употребление сахара отражается на выработке нейромедиаторов — веществ, «передающих» импульсы от одной клетки к другой. При депрессии обмен некоторых нейромедиаторов (серотонина, норадреналина, дофамина) нарушается.