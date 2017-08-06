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Общество

Псковские «Барсы» завоевали «Кубок Маргелова»

Команда администрации Псковской области «Барсы» завоевала победу по итогам турнира по хоккею с шайбой среди любительских клубов «Кубок Маргелова», финал которого состоялся сегодня в Ледовом дворце Пскова.

Как стало известно Псковскому агентству инфомрации, со счетом 4:1 псковичи победили хоккеистов клуба «Сталь» из Санкт-Петербурга в решающем матче. Петербуржцы оказались вторыми. Третью строчку заняли хоккеисты клуба «ВДВ-Купол». Все три команды набрали по 9 очков.

Напомним, хоккейный турнир в Пскове посвящен памяти Героя Советского Союза, гвардии генерал-майора, основателя ВДВ Василия Маргелова.

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