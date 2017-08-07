0
13:02
Массовые бои на фестивале «Железный град» (ВИДЕО)
12:14
14 НКО получат гранты на реализацию в Псковской области проектов в межнациональной сфере
10:07
Квест «Миру – МИР!» организует Сбербанк на Медовом фестивале в Пскове
17:37
До 23 градусов тепла и небольшие дожди обещают псковичам в понедельник
12:11
Фестиваль «Железный град-2017» продолжается в Изборске
11:31
Великолукский боец MMA Руслан Шамилов одержал победу над американцем на турнире в Финляндии
09:51
«Железный град-2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Общество

Спецсвязисты отмечают 7 августа профессиональный праздник

Сегодня, 7 августа, отмечается День Службы специальной связи и информации при Федеральной службе охраны Российской Федерации, сообщает calend.ru.

Сама Федеральная служба охраны (ФСО) стала правопреемником девятого управления КГБ, занимавшегося в СССР охраной руководителей коммунистической партии и правительства, а служба специальной связи и информации в её структуре — это бывшее Федеральное агентство правительственной связи и информации (небезызвестное ФАПСИ). Оно вошло в состав ФСО после реорганизации 7 августа 2004 года согласно Указу президента Российской Федерации. В честь этой даты и был учреждён профессиональный праздник спецсвязистов, хотя сама история создания этой службы началась в нашей стране гораздо раньше — с первых лет становления советской власти.

Сегодня эта служба (Спецсвязь ФСО России) обеспечивает работу специальных каналов связи, в том числе тех, которыми пользуются президент, члены Правительства, сотрудники дипломатических представительств за рубежом. Также эта структура обеспечивает информационную безопасность деятельности первых лиц страны, противостоит технической разведке и защищает сведения, которые представляют государственную тайну. Кроме того, в ведении службы — обеспечение высших органов власти новейшими средствами связи, вычислительной и оргтехникой, аудио– и видеоаппаратурой, программными продуктами.

Подразделение активно участвует в создании системы электронного документооборота и даже проводит мониторинги, замеряя данные по общественно-политическим и социально-экономическим процессам. Сотрудникам службы спецсвязи необходимо оперировать любыми системами связи и информации, одновременно развивая и обеспечивая их информационную безопасность в любых условиях.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Массовые бои на фестивале «Железный град» (ВИДЕО)
07 августа 2017
Массовые бои на фестивале «Железный град» (ВИДЕО)
14 НКО получат гранты на реализацию в Псковской области проектов в межнациональной сфере
07 августа 2017
14 НКО получат гранты на реализацию в Псковской области проектов в межнациональной сфере
Квест «Миру – МИР!» организует Сбербанк на Медовом фестивале в Пскове
07 августа 2017
Квест «Миру – МИР!» организует Сбербанк на Медовом фестивале в Пскове
До 23 градусов тепла и небольшие дожди обещают псковичам в понедельник
06 августа 2017
До 23 градусов тепла и небольшие дожди обещают псковичам в понедельник
Фестиваль «Железный град-2017» продолжается в Изборске
06 августа 2017
Фестиваль «Железный град-2017» продолжается в Изборске
Великолукский боец MMA Руслан Шамилов одержал победу над американцем на турнире в Финляндии
06 августа 2017
Великолукский боец MMA Руслан Шамилов одержал победу над американцем на турнире в Финляндии
«Железный град-2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
06 августа 2017
«Железный град-2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Псковская область попала в ТОП-3 регионов по развитию культуры военно-исторических мероприятий
05 августа 2017
Псковская область попала в ТОП-3 регионов по развитию культуры военно-исторических мероприятий

Идет загрузка...