Цены на жизненно важные лекарства снизились на 3,2% с начала года

09:20, 07 августа 2017, ПАИ

С начала года цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) упали на 3,2%, свидетельствуют данные агентства DSM Group, пишет газета «Известия».

В 2016 году в среднем одна пачка отечественного жизненно важного препарата стоила 71,6 рубля, а в текущем — 68,2 рубля. Средняя цена импортных препаратов на эту категорию с начала года составила 189,4 рубля, а годом ранее — 186,8 рубля.

В Минздраве заявили, что цены на лекарства из перечня ЖНВЛП снижаются благодаря государственному регулированию и мониторингу цен на эту категорию. Механизм регулирования цен на лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП используется c 2009 года.