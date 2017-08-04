Минэкономразвития зафиксировало повышение интереса Запада к особым экономическим зонам

09:41, 07 августа 2017, ПАИ

Минэкономразвития зафиксировало повышение интереса европейского и американского бизнеса к особым экономическим зонам России, несмотря на санкции. Как сообщает газета «Известия», в планах министерства - увеличение числа резидентов ОЭЗ, а также реформирование системы налоговых льгот в зависимости от региональной принадлежности.

Заместитель министра экономического развития Александр Цыбульский рассказал, что за последние три года эффективность особых экономических зон ощутимо возросла. Немалую роль в этом сыграло закрытие неэффективных ОЭЗ. В настоящее врем в существующих ОЭЗ действуют 589 резидентов с общим объемом инвестиций свыше 776 млрд рублей. До конца года Минэкономразвития прогнозирует появление в зонах 14 новых предприятий с объемом инвестиций 16,3 млрд рублей.

Замминистра подчеркнул, что в настоящее время около 40 крупных западных компаний обсуждают перспективы локализации производства в особых экономических зонах России.

Также Александр Цыбульский отметил, что в настоящее время Министерство ведет работу по созданию стратегии пространственного развития России, которая позволит определить политику поддержки регионов, исходя из их социально-экономических особенностей. В первую очередь, Министерство намерено поддерживать проекты, выгодные именно для этой, конкретной территории. Дифференцированный подход коснется и системы налоговых льгот. Кроме того, Минэкономразвития рассчитывает перейти на новый принцип финансирования создания инфраструктуры особых экономических зон: не через капитализацию акционерного общества ОЭЗ, а через механизм субсидий.

Отметим, одна из особых экономических зон находится в Псковской области - ОЭЗ «Моглино». На ее территории могут быть размещены предприятия высокотехнологичных секторов промышленности, логистики, сферы услуг и производства оборудования. Осенью в ОЭЗ «Моглино» закончится строительство двух заводов, будут рассмотрены ещё несколько заявок.