Псковский Пенсионный Фонд напоминает о получении услуг через мобильное приложение

19:51, 07 августа 2017, ПАИ

Отделение ПФР по Псковской области напоминает гражданам, что ряд услуг Пенсионного фонда России можно получать и через мобильное приложение ПФР. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

«Приложение ПФР, доступное для платформ iOS и Android, дает возможность пользователям мобильных устройств воспользоваться ключевыми функциями, которые представлены в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда», - отметили в филиале.

Для входа в приложение необходимо ввести четырехзначный пин-код и пройти авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи на портале госуслуг (ЕСИА). Подтвердить учетную запись на портале госуслуг можно в офисах Почты России, Ростелекома или клиентских службах Пенсионного фонда РФ.

Повторный вход осуществляется через этот пин-код. Пенсионный фонд РФ первый среди госведомств реализовал механизм авторизации в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) с помощью пин-кода. С помощью приложения можно получить сведения о состоянии своего счета в ПФР – то есть о накопленных пенсионных баллах и стаже; о назначенной пенсии или социальной выплате, размере материнского капитала; истории своих обращений в ПФР и др.

Кроме того, ряд услуг, доступных через приложение, доступен и без авторизации на портале госуслуг. Так, с использованием службы геолокации приложение найдет ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда РФ или МФЦ и предоставит возможность записаться на прием. Помимо этого, через приложение можно заказать необходимые справки и документы, а также направить обращение в ПФР, рассчитать размер будущей пенсии с помощью пенсионного калькулятора.