Второе место занял Иван Цецерский в июльском медиарейтинге глав столиц Северо-Запада

10:23, 07 августа 2017, ПАИ

По итогам июля глава Пскова Иван Цецерский занял второе место в медиарейтинге руководителей столиц субъектов Северо-Западного федерального округа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «Медиалогия».

Составители рейтинга отметили, что в июле Иван Цецерский стал участником программы на одной из радиостанций, провёл расширенное совещание с управляющими компаниями города, на котором потребовал навести порядок ко Дню города.

На первой строчке рейтинга по итогам июля оказался глава Калининграда Александр Ярощук, замкнул тройку лидеров глава Мурманска Андрей Сысоев.

Вошёл в рейтинг и глава администрации Пскова Игорь Калашников. Он занял 7 место.

Замыкает список, расположившийся на 12-й строчке, глава Вологды Юрий Сапожников.

Отметим, что рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 41 тыс. 600 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.